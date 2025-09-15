¿Va a suceder otra vez? Se acuerdan de la novela Fernando Gago y Boca Juniors, pues ahora llega Independiente de Argentina como el tercero en discordia para meterse en la relación de Chivas y Gabriel Milito.

Chivas recién hizo las paces con Gabriel Milito gracias al triunfo en el Clásico Nacional ante América y ahora resulta que ya empezaron los coqueteos desde Independiente de Argentina por el entrenador sudamericano.

Resulta que Independiente se quedó sin DT tras la renuncia de Julio Vaccari y a quién creen que llamaron para sustituirlo. Sí, a Gabriel Milito, DT de Chivas.

Gabriel Milito conoce bien las entrañas de Independiente, pues fue jugador y entrenador del equipo, por lo que es uno de los principales candidatos para dejar la vacante que dejó disponible Vaccari.

¿Gabriel Milito dejará Chivas para dirigir a Independiente de Argentina?

De acuerdo a información del periodista de ESPN, Renato Della Paolera, desde Independiente de Argentina se pusieron en contacto con el entorno de Gabriel Milito, DT de Chivas, para tantear la posibilidad de que llegara al banquillo.

La buena noticia, chivahermanos, es que Gabriel Milito rechazó la propuesta, pues tiene contrato con Chivas y no le interesa escuchar nuevas ofertas.

“Con estos dirigentes (de Independiente), creo que Milito no agarraría en Independiente ni aunque estuviera libre”. puntualizó el periodista Della Paolera.

¿Cuándo volverán a jugar las Chivas de Gabriel Milito?

Luego de triunfar en el Clásico Nacional ante Club América, las Chivas de Gabriel Milito continuarán su travesía en la Liga MX este sábado 20 de agosto cuando reciban en el Estadio Akron al vigente campeón del futbol mexicano, Club Deportivo Toluca.

Chivas y Toluca se verán las caras en el marco de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los dirigidos por Antonio Mohamed se ubican en la cuarta posición de la tabla, mientras que Chivas ha comenzado a escalar posiciones y ya abandonaron el fondo; actualmente, se encuentran en el lugar 12 con siete unidades.