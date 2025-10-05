Este sábado 4 de octubre la Selección Mexicana consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20, el Tri salió librado del llamado grupo de la muerte y la gran figura fue Gilberto Mora.

México superó la fase de grupos del Mundial Sub-20 como segundo lugar del grupo C y siendo la única selección que no perdió ninguno de sus partidos de la primera ronda del torneo que se lleva a cabo en Chile.

Gilberto Mora fue la gran estrella del equipo tricolor en esta fase de grupos y fue clave en los tres partidos que disputaron los dirigidos por Eduardo Arce, apartando ya sea con goles o asistencias.

Gilberto Mora no jugaría el próximo Mundial gracias a su actuación en el Sub-20

Tal como se pronosticaba antes del arranque del Mundial Sub-20 la gran figura de la Selección Mexicana en el torneo es Gilberto Mora, el joven de 16 años se echó el equipo al hombro y ayudó para superar la fase de grupos de forma invicta.

Aunque en la cancha parezca un jugador experimentado, el juvenil apenas lleva un año jugando en primera división con Xolos y de hecho, por su edad, Mora también es elegible para el Mundial Sub-17 que se disputará en noviembre de este año.

Pero debido a la gran madurez que está mostrando en la justa mundialista que se está llevando a cabo en Chile, los directivos de la Selección Mexicana podrían optar por no mandarlo al Mundial Sub-17 y que se siga fogueando con las categorías mayores.

Ya en verano de este año Morita, como lo apodan algunos, fue convocado por Javier Aguirre para disputar la Copa Oro y hasta se hizo de un lugar en el once titular por lo que no suena descabellado que se alcance a subir a la convocatoria para el Mundial 2026.

Los números de Gilberto Mora con México en el Mundial Sub-20

México derrotó 1-0 ante Marruecos en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-20 con un penal de Gilberto Mora, resultado que les ayudó a asegurar el segundo lugar del Grupo C y con ello avanzar de ronda.

Con ese gol ante Marruecos, Gilberto llegó a 3 anotaciones y 1 asistencia en la primera ronda de México en el Mundial Sub-20 por lo que sin duda fue la figura del equipo tricolor.

Ahora, el mediocampista de Xolos de Tijuana buscará seguir ampliando sus números personales y en lo colectivo intentará ayudar al combinado nacional en los octavos de final ante Chile el próximo martes 7 de octubre a la 1:30pm.