Sergio “Checo” Pérez regresará a la Fórmula 1 con Cadillac para la temporada 2026, sin embargo, en este año será cuando se suba a su nuevo auto y ya se conoce la fecha.

Durante su visita a Los Ángeles y previo al partido entre Philadelphia Phillies y Dodgers, Checo Pérez ofreció una conferencia de prensa y ahí reveló cuándo se subirá al coche de Cadillac.

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica en Charlotte y en Inglaterra, ya voy a estar en el simulador la siguiente semana y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1 para trabajar y estar lo más preparados para el inicio de año”, dijo Checo Pérez en conferencia de prensa.

Checo Pérez confirmó que el coche de Cadillac seguramente estará listo para inicios del próximo año, no obstante, la preparación física será vital para volver con todo a las pistas de la Fórmula 1.

“Para mí es importante manejar algo este año por por las sensaciones, especialmente el cuello, en la parte física y darle a mi cuerpo un ‘reminder’ de lo que se viene y ya antes de que sepamos ya es enero y en enero ya tendremos nuestro auto que estaremos trabajando con el equipo”, señaló Checo Pérez.

Cabe mencionar que faltan un total de 131 días para que Checo Pérez pueda subirse a un auto real de Cadillac de la Fórmula 1, el cuál se estrenará en el primer test privado de la competencia en Barcelona.

Checo adelanta en conferencia en Dodger Stadium que la próxima semana comienza su trabajo en el simulador en la fábrica de Cadillac y ya está en planes comenzar a trabajar pronto en el auto.



¿Hasta dónde llegará Checo Pérez con Cadillac?

Respecto a los objetivos planteados de Cadillac en su estreno en la Fórmula 1, Checho Pérez lo tiene muy claro y es mostrarse como un equipo sólido para poder sumar los mayores puntos posibles en la temporada 2026.

“No te digo los años, pero un año en Fórmula 1 son muchísimas carreras, la evolución. Mientras podamos formar un equipo sólido, donde lleguemos a la primera carrera, cada uno con sus roles bien identificados”.

De igual manera, confirmó que el resultado no es lo importante, pero está seguro de que Cadillac sorprenderá en la Fórmula 1.

“El potencial del equipo es inmenso, tiene un súper buen túnel de viento, tienen gente muy capaz, entonces no hay porque pensar en un resultado, pero estoy seguro que vamos a sorprender y que vamos a estar en los puntos tempranamente en la temporada”, finalizó Checo Pérez.