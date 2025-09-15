Checo Pérez no sólo se prepara para regresar a la Fórmula 1 con Cadillac, también tiene un espacio para la pelota caliente, pues fue invitado para abrir el juego Dodgers vs Phillies de la MLB.

Los tiempos son perfectos y luego de una salida rodeada de polémica de Red Bull, Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 en el 2026, pero mientras llega la esperada cita con el deporte motor, el piloto mexicano disfruta de su tiempo libre y para muestra su participación en el último juego de la serie Dodgers vs Phillies.

Checo Pérez se ha consolidado como uno de los deportistas mexicanos más importantes, es por ello que su presencia en el Dodger Stadium para lanzar la primera bola será más que merecida.

¿Cuándo será el Dodgers vs Phillies en el que Checo Pérez lanzará la primera bola?

Checo Pérez irrumpirá en la MLB para lanzar la primera bola durante el último juego de la serie entre Dodgers y Phillies, el miércoles 17 de septiembre.

A través de un mensaje en sus redes sociales, los Dodgers anunciaron que Checo Pérez sería el encargado de lanzar la primera bola para el juego ante Phillies.

“¡El piloto de Fórmula 1 y seis veces ganador del Gran Premio Sergio ‘Checo’ Pérez lanzará el primer lanzamiento ceremonial en el Dodger Stadium el 17 de septiembre!”, se lee en el breve mensaje del club de la MLB.

Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 con Cadillac

En 2026, veremos a Checo Pérez de vuelta en la Fórmula 1, pero ahora con una nueva escudería. El piloto mexicano fue presentado con Cadillac.

Checo Pérez ya fue presentado con Cadillac, escudería que debutará en la Fórmula 1 para la temporada 2026 y en la que además del mexicano, contará con Valtteri Bottas.

“Quiero agradecerles a todos por todo su cariño. Les dije que nos volveríamos a ver y aquí estamos. Para mí, ustedes son una de las principales razones por las que regreso, por las que quiero cerrar muy bien mi carrera”, expresó emocionado.

Esta será la última aparición del piloto mexicano en la Fórmula 1, así que disfrútenlo.