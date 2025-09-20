Max Verstappen obtuvo la licencia A de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la cual es necesaria para correr en las 24 Horas de Nürburgring a partir de 2026, por lo que el piloto neerlandés disputará otra mítica competencia oficial de automovilismo.

Max Verstappen, quien es cuatro veces campeón de la Fórmula 1, corrió un Porsche 718 Cayman GT4 CS y terminó en séptimo lugar en la clase Cup 3, 27º en la general, lo que fue suficiente para obtener la licencia y avanzar en el proyecto de correr en pruebas de resistencia.

Max Verstappen consideró que la experiencia de correr en un coche GT4 fue valiosa por la oportunidad de enfrentarse a condiciones mixtas, además elogió el ambiente que encontró en el paddock.

“Sabía que tenía que obtener la licencia, así que tenía que correr esa carrera con un coche GT4. Por supuesto, no es lo más emocionante de conducir, pero, por otro lado, se aprende mucho en un día como ese. Llovió un poco, luego se secó, así que gané más experiencia en la pista. Lidiar con el tráfico siendo más lento no siempre es fácil”, señaló Max Verstappen durante la rueda de prensa previo al Gran Premio de Azerbaiyán.

Max Verstappen lidera la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

Hoy se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, por lo que ya quedó definido como arrancarán los pilotos mañana que se realice la carrera.

Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, quedó en primer lugar de la clasificación general de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1.

¿Cómo quedó el resto de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán?

En tanto, Carlos Sainz, piloto español de Williams y Liam Lawson, piloto neozelandés de Racing Bulls, terminaron en segundo y tercer lugar respectivamente, para así iniciar mañana el circuito del Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1.

Por su parte, Lando Norris y Oscar Piastri, arrancarán en la séptima y novena posición de la parrilla y buscarán escalar posiciones para sumar otro podio más a la temporada de la Fórmula 1.