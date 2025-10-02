Del próximo 21 al 28 de febrero, se llevará a cabo el Abierto Mexicano de Tenis 2026 en Acapulco y ya se dieron a conocer los primeros 8 tenistas que confirmaron su asistencia para el evento.

Para la buena suerte de los aficionados al deporte blanco, varios de los mejores jugadores del mundo vendrán a disputar el Abierto Mexicano de Tenis 2026 en Acapulco, por lo que de nueva cuenta habrá un alto nivel en el torneo.

Y es que, de los ocho tenistas que ya confirmaron su presencia el próximo año en Acapulco, todos ellos están dentro del top 30 del ranking de la ATP, e incluso habrá tres que están dentro del top 10.

Estos son los tenistas confirmados para el Abierto Mexicano de Tenis 2026:

Alexander Zverev (3)

Ben Shelton (6)

Lorenzo Musetti (9)

Caper Ruud (12)

Alejandro Davidovich (20)

Flavio Cobolli (25)

Grigor Dimitrov (28)

Frances Tiafoe (29)

A través de sus redes sociales, el Abierto Mexicano de Tenis 2026 confirmó los primeros ocho jugadores que formarán parte del torneo, entre los que están Ben Shelton (6), Frances Tiafoe (29), Lorenzo Musetti (9) y Casper Ruud (12).

Sin embargo, los reflectores se los robó la presencia del tenista alemán de 28 años de edad, Alexander Zverev, quien actualmente está posicionado en el número 3 del ranking de la ATP, solamente por detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Aunque no la tendrá fácil, Alexander Zverev buscará sumar su segundo título en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco en este 2026, pues ya sumó este título a su palmarés en el 2021.

Zverev, Musetti y Shelton se perfilan como los favoritos en el Abierto Mexicano de Tenis 2026

Como su posición en el ranking de la ATP lo indica, Alexander Zverev (3), Ben Shelton (6) y Lorenzo Musetti (9) son los principales candidatos a coronarse en Acapulco en el Abierto Mexicano de Tenis 2026.

Pese a que Zverev es quien llega mejor rankeado al Abierto Mexicano de Tenis 2026, el alemán fue eliminado en la tercera ronda del US Open luego de caer 6-4, 6-7, 4-6 y 4-6 ante Auger Allassime.

Por otro lado, el que más lejos llegó en la pasada edición del US Open fue el italiano Lorenzo Mussetti, pues cayó en cuartos de final tras caer en sets corridos contra su compatriota Jannik Sinner 6-1, 6-4 y 6-2.