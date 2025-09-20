FC Barcelona vs Getafe se encuentran en la Jornada 5 de LaLiga; te decimos cuándo y dónde ver el partido del equipo culé.

El FC Barcelona se mantiene en la pelea por la cima de LaLiga, y después de su debut en la Champions League, recibirá al Getafe en la Jornada 5 del torneo español.

FC Barcelona vs Getafe: ¿Cuándo ver el partido de los culés en la Jornada 5 de LaLiga?

El domingo 21 de septiembre de 2025 termina la Jornada 5 de LaLiga, con el partido FC Barcelona vs Getafe.

FC Barcelona vs Getafe: ¿Dónde ver el partido de los culés en la Jornada 5 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el cierre de la Jornada 5 de LaLiga, con el partido FC Barcelona vs Getafe.

FC Barcelona vs Getafe chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el domingo 21 de septiembre.

Partido: FC Barcelona vs Getafe

Fase; Jornada 5 de LaLiga

Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

de septiembre de 2025 Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Johan Cruyff

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Jornada 5 de LaLiga?

El FC Barcelona vapuleó 6-0 a Valencia en la Jornada 4 de LaLiga, para mantenerse en la cerrada pelea por el título con el Real Madrid.

Con los tres puntos ganados en su cancha, el FC Barcelona llegó a 10 puntos, dos menos que el Real Madrid, líder de LaLiga.

El FC Barcelona visitó a Newcastle el miércoles 17 de septiembre, en la Jornada 1 de la Champions League, logrando el triunfo.

Así llega Getafe al partido de la Jornada 5 de LaLiga vs FC Barcelona

El Getafe visita al FC Barcelona sin ser favorito, pronóstico que intentará cambiar sobre la cancha del Johan Cruyff, en la Jornada 5 de LaLiga.

En la Jornada 4 de LaLiga, el Getafe venció 2-0 a Real Oviedo, aprovechando a la perfección su localía.

Con la victoria en la anterior jornada de LaLiga, el Getafe llegó a 9 puntos, no muy lejos del FC Barcelona.