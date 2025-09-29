El pasado domingo 28 de septiembre finalizó la temporada regular de las Grandes Ligas y ahora los equipos se preparan para encarar de la mejor manera la postemporada en donde uno de los platos fuertes será el Yankees vs Red Sox.

Desde esta misma semana arrancará la Serie de Comodines, en donde Yankees y Red Sox serán los protagonistas de la Liga Americana en una serie que arrancará el día de mañana martes 30 de septiembre.

Hay que recordar que en la Serie de Comodines los equipos se enfrentan con cruces de tres juegos, la Serie Divisional se extiende al mejor de cinco juegos, mientras que la Serie de Campeonato y la Serie Mundial se realizan al mejor de siete.

Iniciamos bravos: Así se jugará la postemporada de Grandes Ligas con un Yankees vs Red Sox como plato principal

El cierre del mes de septiembre y el inicio de octubre, también marca el arranque de las postemporada de las Grandes Ligas que en este 2025 nos dará un brutal choque en Serie de Comodines entre Yankees y Red Sox en el Yankee Stadium.

Una de las rivalidades más históricas de la MLB se reaviva en esta Serie de Comodines en donde el mejor de tres juego se enfrentará a Toronto Blue Jays en la Serie Divisional.

Desde el día de mañana martes 30 de septiembre y hasta el jueves 2 de octubre se llevarán a cabo las Series de Comodines de la MLB 2025 que definirá a los cuatro equipos que avanzan a la Serie Divisional.

Así se jugará la Ronda de Comodines:

San Diego Padres vs. Chicago Cubs (LN)

Los Angeles Dodgers vs. Cincinnati Reds (LN)

Cleveland Guardians vs. Detroit Tigers (LA)

New York Yankees vs. Boston Red Sox (LA)

Esperan rival en la Serie Divisional:

Toronto Blue Jays

Seattle Mariners

Milwaukee Brewers

Philadelphia Phillies

¡Qué comience la fiesta! Llego la época más bonita del año 🍂⚾️



¿Quién es tu favorito? ¿Dodgers repite o Yankees vuelven a lo más alto?🤔 pic.twitter.com/wdZbYlOHS1 — Quinto Partido (@quintopartidoof) September 29, 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la Serie de Comodines 2025 de la postemporada de las Grandes Ligas?

Tras la finalización de la temporada regular de las Grandes Ligas, se dio a conocer el calendario completo de la postemporada 2025 que comienza esta semana con la Serie de Comodines.

La postemporada contará con cuatro juegos de las Series del Comodín programados del martes hasta el jueves bajo un formato al mejor de tres, todos los juegos podrán verse a través de la señal de Disney+ y ESPN.

Primer día de la Serie de Comodines: