México seguirá su camino rumbo al Mundial 2026 enfrentando a otra selección mundialista; te decimos el día y la hora para ver el partido vs Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre.

México enfrentó a Uruguay el sábado 15 de noviembre, en el primero de dos partidos programados para el Tri en la Fecha FIFA.

Encontrar un buen funcionamiento es el reto de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana, y enfrentar a selecciones como Paraguay ayudará al Tri.

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Fecha FIFA? El Tri enfrentará a Paraguay

México enfrentará en la Fecha FIFA a Paraguay, otra selección mundialista, el martes 18 de noviembre, un partido que jugará el Tricolor en el Alamodome, de San Antonio, Texas.

Hora y canal para ver el partido México vs Paraguay en la Fecha FIFA

El partido México vs Paraguay se jugará a las 19:30 horas, el martes 18 de noviembre.

México vs Paraguay será transmitido a través de las señales de los canales 5 y 7, así como las plataformas ViX y TUDN.

Partido: México vs Paraguay

Fase: Partido amistoso Fecha FIFA

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Alamodome

Transmisión: Canales 5,7, ViX y TUDN.

¿Cómo quedó México vs Uruguay en la Fecha FIFA?

México enfrentó a Uruguay el sábado 18 de noviembre en partido amistoso durante la Fecha FIFA, previo a la cita con Paraguay donde empató 0-0.

Javier Aguirre sigue moviendo sus piezas para terminar el armado del Tricolor rumbo al Mundial 2026, en el que México será uno de los países anfitriones.

¡No llegó el gol! 🚫⚽



México y Uruguay empatan sin goles en partido de preparación rumbo al Mundial 2026 🏟



Los de Javier Aguirre tuvieron más posesión del balón pero no logaron abrir el marcador y ya suman cinco juegos consecutivos sin ganar 🤚🏻❌ pic.twitter.com/Fd1ozprhQL — Quinto Partido (@quintopartidoof) November 16, 2025

¿Qué viene para México después del partido vs Paraguay?

La siguiente concentración de México será en enero del 2026, que servirá para que el Tri viaje a Centroamérica y dispute dos partidos amistosos contra selecciones.

Además, México tiene una lista de selecciones nacionales para reinaugurar el Estadio Banorte en marzo próximo, en esos apuntes está considerada la Selección de Portugal, además de la de Francia, Alemania, España o Argentina.

También se ha sumado el nombre de la Selección de Bélgica como rival de México en la Fecha FIFA del mes de marzo, previo al inicio del Mundial 2026.