América vs Gotham se enfrentan en la semifinal de la W Champions Cup. El partido es el miércoles 21 de mayo de 2026 y será transmitido a las 17:30 horas por ESPN y Disney+.

Partido: América vs Gotham

Fase: Semifinal

Torneo: W Champions Cup

Fecha: Miércoles 21 de mayo de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: ESPN y Disney+

América vs Gotham: ¿Cuándo ver la semifinal de la W Champions Cup?

América vs Gotham juegan el miércoles 20 de mayo de 2026 a partir de las 17:30 horas.

América vs Gotham: ¿Dónde ver la semifinal de la W Champions Cup?

El América vs Gotham será transmitido por las plataformas de ESPN y Disney+.

Partido: América vs Gotham

Fase: Semifinal

Torneo: W Champions Cup

Fecha: Miércoles 21 de mayo de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: ESPN y Disney+

América Femenil llega como campeón de la Liga MX Femenil (MEXSPORT / Adrian Macias)

¿Qué sigue después de la semifinal de la W Champions Cup?

Las ganadoras de las semifinales de la W Champions Cup avanzarán a la Final, programada para el sábado 23 de mayo.

Previamente ese mismo día, los clubes perdedores de las semifinales disputarán el partido por el tercer lugar.

La W Champions Cup continúa siendo la única vía de clasificación para que los clubes de la región accedan a las competiciones globales de clubes femeninos organizadas por la FIFA.

Concacaf cuenta con 2.5 plazas para la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, que se celebrará cada cuatro años y cuya primera edición está programada para 2028.

La ganadora de las próximas Finales de la W Champions Cup 2025/26 clasificará a la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027.