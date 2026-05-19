Jordan Carrillo ha tenido una temporada de resurgimiento con Pumas en la Liga MX, equipo con el que jugará la Final del Clausura 2026, y quien ya es buscado por América y Chivas tras su gran Liguilla.

Pumas clasificó a la Final de la Liga MX con un gol de Jordan Carrillo en la semifinal de vuelta ante Pachuca, además de anotarle dos tantos al América en cuartos de final.

Así que, mientras busca ser campeón por primera vez en la Liga MX, otros equipos se mueven para conseguir su contrato.

¿Por qué Pumas podría perder a Jordan Carrillo?

Pumas confía en ser campeón con Jordan Carrillo en su alineación, pero sabe que después de la final de vuelta ante Cruz Azul, no es seguro que puede seguir contando con el jugador.

Jordan Carrillo es propiedad de Santos Laguna, que lo prestó sin opción de compra a Pumas, equipo que tendría al América y Chivas como principales rivales que quedarse con el jugador.

De acuerdo al periodista René Tovar, América y Chivas han mostrado interés en Jordan Carrillo y están dispuestos a pagar mucho dinero por él.

¿Santos Laguna vendería a Jordan Carrillo?

Santos Laguna vive un momento de reestructuración y se sabe que buscaría recuperar para el siguiente torneo a Jordan Carrillo, pero si se animan a venderlo lo harán a un precio alto.

El precio que se maneja está cercano a los 120 millones de pesos, una cifra que Pumas no puede pagar y que América y Chivas sí podrían.

Si Pumas se corona el 24 de mayo, su valor subirá. Si no, la conversación sigue siendo la misma: dos clubes grandes, un jugador prestado y Santos esperando cobrar.