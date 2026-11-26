La FIFA sufrió un ciberataque que permitió a piratas informáticos acceder a un conjunto limitado de información personal y comercial, informó este jueves el órganon rector del futbol mundial.

La FIFA no indicó en qué momento ocurrió el ataque cibernético ni la naturaleza precisa de la información vulnerada.

La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden” FIFA

La FIFA condena ataque cibernético que accedió a información personal y comercial

Hace unos días, el grupo llamado Handsome Boy Hacking Club publicó en la red X una captura de pantalla de lo que afirmó que eran archivos de la FIFA.

Después pareció atribuirse el ataque al responder a una publicación que decía que se habían filtrado más de 12 gigabytes de documentos internos.

Al respecto la FIFA condenó la adquisición y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales.

Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas” FIFA

Ciberataque a la FIFA rumbo a las elecciones del nuevo presidente

La filtración de información personal y comercial de la FIFA por ciberataque, se da en un momento en que el presidente Gianni Infantino está en la mira tras fracasar su plan de vender participaciones del Mundial a inversores privados.

Además, Gianni Infantino busca extender su presidencia de la FIFA, que lleva 11 años, hasta 2031. Aunque es el favorito para la elección el 18 de marzo, los candidatos Kohzo Tashima y Philippe Diallo buscarán quitarle el mando.