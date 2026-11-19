Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tiene oficialmente a Philippe Diallo y Kohzo Tashima como rivales por el mando del órgano rector del futbol mundial.

El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima cumplieron el plazo para registrarse como candidatos a la presidencia de la FIFA, en la cual ha estado por más de 10 años Gianni Infantino.

Diallo y Tashima presentaron la documentación de inscripción con cartas de nominación de cinco federaciones miembro, confirmó la FIFA el jueves.

Tras la convocatoria a elecciones emitida por el Consejo de la FIFA el 29 de abril de 2026, la secretaría general de la FIFA ha recibido las siguientes candidaturas:

Philippe Diallo

Gianni Infantino

Kohzo Tashima

Philippe Diallo es el candidato que impulsa la UEFA (especial)

¿Cuándo será la elección del nuevo presidente de la FIFA?

La votación de las 211 federaciones miembro de la FIFA para elegir a su nuevo presidente será el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

De acuerdo a los estatutos de la FIFA y en el calendario electoral, las federaciones miembro serán notificadas de los nombres de los candidatos propuestos y admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.

Los candidatos deben superar una verificación de elegibilidad e integridad por parte del panel, cuyas decisiones posteriormente pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza.

Las candidaturas han sido remitidas al comité electoral para su examen y para que adopte una decisión sobre la admisión del candidato” FIFA

Gianni Infantino continúa su campaña para reelegirse como presidente de la FIFA (DARRYL DYCK / AP)

Infantino busca mantenerse en la presidencia de la FIFA

Gianni Infantino busca un cuarto mandato hasta 2031, lo que sumaría 15 años en el cargo, aunque los estatutos de la FIFA limitan a los presidentes a tres mandatos completos.

El asesoramiento jurídico interno de la FIFA en 2022 sostuvo que el primer mandato de Infantino, de 2016 a 2019, no contaba para el límite porque estaba completando el mandato de Joseph Blatter, quien renunció en 2015 tras las repercusiones de una crisis de corrupción.

La elegibilidad de Infantino para lograr una cuarta victoria electoral es una posible vía legal para excluirlo de la papeleta.

Sin embargo, la mayoría de los 211 miembros de la FIFA fuera de Europa parecen conformes con continuar con Infantino, quien ha canalizado millones de dólares hacia las federaciones y promete 25 millones de dólares más para cada una hasta 2030.