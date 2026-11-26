Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Pachuca vs Chivas. Jueves 26 de noviembre a las 19 horas por Fox One.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One

Pachuca vs Chivas es uno de los dos partidos programado para este jueves 26 de noviembre, en los cuartos de final del Apertura 2026.

Pachuca vs Chivas: Día para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El jueves 26 de noviembre de 2026 arranca la ida de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden Pachuca vs Chivas.

Pachuca vs Chivas: Hora para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El partido Pachuca vs Chivas inicia a las 19 horas en la cancha del Estadio Hidalgo.

Pachuca vs Chivas: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El partido Pachuca vs Chivas podrá verse este jueves 26 de noviembre a través de la señal de Fox One.