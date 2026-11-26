Pachuca vs Chivas chocan en la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria de los Tuzos en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Chivas: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Pachuca 2-1 Chivas es el pronóstico del partido ida de cuartos de final en el Apertura 2026.

Pronóstico: Pachuca 2-1 Chivas.

Pachuca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos final de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Chivas, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas

Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista y Rodolfo Pizarro

Delanteros: Nicolás Vallejo, Oussama Idrissi y Salomón Rondón

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo

Mediocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea y Bryan González

Delanteros: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval

Pachuca vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Pachuca vs Chivas. Jueves 26 de noviembre a las 19 horas por Fox One.