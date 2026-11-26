Pachuca vs Chivas chocan en la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria de los Tuzos en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Chivas: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga MX
Pachuca 2-1 Chivas es el pronóstico del partido ida de cuartos de final en el Apertura 2026.
Pronóstico: Pachuca 2-1 Chivas.
Pachuca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos final de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Chivas, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas
- Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista y Rodolfo Pizarro
- Delanteros: Nicolás Vallejo, Oussama Idrissi y Salomón Rondón
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea y Bryan González
- Delanteros: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval
Pachuca vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Pachuca vs Chivas. Jueves 26 de noviembre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Pachuca vs Chivas
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One