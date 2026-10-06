La FIFA enfrenta nuevos cuestionamientos tras la difusión de reportes que aseguran que tenía conocimiento de posibles problemas de elegibilidad relacionados con el portero Lionel Mpasi antes del Mundial de 2026.

Documentos citados por medios internacionales apuntan a que Lionel Mpasi de Congo no habría completado el procedimiento requerido para representar a esa selección después de haber jugado con las categorías juveniles de Francia.

El caso abre interrogantes sobre la supervisión de los procesos de elegibilidad y el papel de la FIFA durante la clasificación mundialista.

Lionel Mpasi lució en el Mundial 2026 (HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP )

¿Qué dicen los reportes acerca del caso del portero Lionel Mpasi?

De acuerdo a los reportes de prensa, Lionel Mpasi fue internacional con la selección Sub-17 de Francia y nunca completó el proceso de la FIFA para cambiar su elegibilidad a Congo, país con el que tiene vínculos familiares y con el que jugó el Mundial 2026.

Mpasi disputó los cuatro partidos de la selección africana en el Mundial, incluido el empate 1-1 contra Portugal de Cristiano Ronaldo y tuvo una actuación destacada en la derrota ante Inglaterra.

Sin embargo, Mpasi nunca fue elegible para disputar los partidos que llevaron a Congo al Mundial y que podrían haberse dado por perdidos conforme a las reglas de la FIFA, que preside Gianni Infantino.

Gianni Infantino está involucrado en nueva polémica (Beata Zawrzel / AP Photo/Beata Zawrzel)

Mpasi jugó cinco partidos de las eliminatorias africana

Lionel Mpasi jugó cinco partidos de las eliminatorias de África para el Mundial 2026, incluida la victoria de Congo en el repechaje africano ante Nigeria en noviembre pasado.

También estuvo en el triunfo en el repechaje intercontinental ante Jamaica en marzo que llevó a Congo a su primer Mundial en 52 años.

La federación nigeriana de fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por posibles infracciones de las reglas por parte de Congo al otorgar pasaportes a jugadores para hacerlos elegibles para representar al país.

La FIFA indicó en un comunicado a The New York Times que sus órganos disciplinarios eran independientes y que “deciden los casos basándose en los reglamentos aplicables y en los hechos específicos que tienen ante sí”.