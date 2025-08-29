Renata Zarazúa tuvo una destacada actuación en el US Open 2025: dio su mejor partido al vencer a una top 10 del mundo y estuvo muy cerca de clasificar a la tercera ronda, su esfuerzo fue recompensado por la afición mexicana que le dio una emotiva despedida tras la derrota ante la francesa Diane Parry.

Renata Zarazúa se despidió del US Open entre aplausos y ovaciones de la afición mexicana, que nunca la dejó sola en su aventura por el último Grand Slam del año.

Zarazúa conquistó a la afición mexicana luego de vencer a Madison Keys en la primera ronda del US Open, la mejor actuación en la carrera de la tenista tricolor.

Video de la emotiva despedida de Renata Zarazúa en el US Open

La afición mexicana nunca dejó sola a Renata Zarazúa y tras finalizar su participación en el US Open 2025 se rindió en aplausos y ovaciones para la tenista.

La conexión entre la afición mexicana y Renata Zarazúa creció tras la victoria sobre Madison Keys en la primera ronda.

En la segunda ronda, Renata forzó a un super tie break ante la francesa Diane Parry, en un partido que resultó espectacular y que mantuvo a los espectadores al filo de la butaca. Conforme transcurrió el juego, las gradas lucían cada vez más llenas y el apoyo hacia la mexicana era notorio.

Durante el juego estalló el “México, México” y el famoso “Sí se puede”, ovaciones que retumbaron cada vez que Renata Zarazúa sacaba un punto importante.

Al final no pudo ser para Zarazúa, pero la afición mexicana nunca la abandonó y la celebró a lo grande en su despedida.

¡ENTRE APLAUSOS Y OVACIONADA! 🥹 👏



Así fue la enorme despedida a Renata Zarazúa del #USOpen 🇲🇽



La afición NUNCA la abandonó 🙌



Vía: IG / espntenis pic.twitter.com/28w426typA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 28, 2025

Renata Zarazúa se despidió del US Open tras perder contra Diane Parry en la segunda ronda

Renata Zarazúa se despidió del US Open 2025 luego de perder ante la francesa Diane Parry por parciales de 2-6, 6-2 y 6-7.

Renata Zarazúa tuvo un inicio complicado y pese a ir 2-0 arriba cayó en el primer set ante la francesa. Gracias a un segundo gran set, empató el juego y todo se definió en el tercero, donde forzó a un super tie break.

“Súper triste, me veo contenta pero por dentro estoy que me muero”, señaló Renata Zarazúa en declaraciones para ESPN tras finalizar su participación en el US Open 2025.

“Obviamente las expectativas eran un poco más de mi lado, la presión era un poco diferente. Y creo que eso me jugó mucho en contra en un momento. Pero traté de luchar. Al final estoy orgullosa de que por más que el tenis no estuvo ahí, creo que mi corazón si estuvo ahí y con eso me quedó”, señaló Zarazúa.