Una de las más grandes figuras del tenis mundial es Carlos Alcaraz, por lo que el foco lo tiene dentro y fuera de la cancha. Esta vez llamó la atención antes de su inicio del US Open por su cambio de look.

Aunque Carlos Alcaraz no tiene un estilo muy definido como lo han tenido otros, como Rafael Nadal, Roger Federer, Agassi, entre muchos otros, lo que hizo ahora fue algo un tanto radical.

También se debe decir que el español es muy joven y aún está buscando su look. Eso sí, en el tenis ya es un consagrado a sus 22 años.

En este US Open busca ganar su sexto Grand Slam. Ya ganó los 4 posibles, incluso este podría su segundo título en Estados Unidos, sin embargo, tendrá que vencer a su gran rival en este año: Jannik Sinner.

“Es horrible”: Carlos Alcaraz sorprende con brutal cambio de look en el US Open

Hace unos días, Carlos Alcaraz estuvo jugando un nuevo formato de dobles, antes de que iniciara el US Open que todos conocemos. Se le vio un look normal, como el que tenía en Wimbledon.

Sin embargo, de un día a otro, ya no tenía cabello, pues se rapó completamente. Muchos compararon el nuevo corte de Carlos Alcaraz con el estilo de Beckham en los inicios del 2000.

Pero sin duda, la peor declaración se la llevó su compañero de profesión, el tenista Tiafoe: "No sé quién le ha dicho que le queda bien, es horrible“. Obviamente lo dijo en tono de burla.

Welcome back, 2000 David Beckham. pic.twitter.com/RKZT5AjJ8a — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Carlos Alcaraz aclara el porqué se cortó el cabello de esa forma antes de su debut en el US Open

Carlos Alcaraz ya debutó en el US Open, lo hizo ante Reilly Opelka. Ganó en 3 sets con una cierta facilidad, y aún así la noticia seguía siendo su corte de cabello.

Es por eso que Carlos Alcaraz salió a aclarar porqué se cortó así: "Sentía que tenía el pelo muy largo y tenía muchas ganas de cortármelo. De repente mi hermano tuvo un malentendido con la máquina y simplemente lo cortó. La única forma de arreglarlo era afeitarme del todo".

También agregó que lo hace ser más rápido.