Renata Zarazúa firmó un capítulo histórico en su carrera: sorprendió y venció en la primera ronda del US Open 2025 a la estadounidense Madison Keys. Ahora, tiene un nuevo reto en puerta, pues se medirá a Diane Parry.

Renata Zarazúa vs Diane Parry por el boleto a la tercera ronda del US Open representará un gran reto para la tenista mexicana, pues nunca ha avanzado a dicha instancia en un Grand Slam.

Las estadísticas juegan a favor de la mexicana, pues ha enfrentado a la francesa en dos ocasiones y en ambas, se llevó la victoria.

El partido Renata Zarazúa vs Diane Parry se celebrará en la cancha 5 del US Open 2025 después del Leandro Riedi vs Francisco Cerundolo.

Renata Zarazúa vs Diane Parry: Dónde ver a la tenista mexicana por el boleto a la tercera ronda del US Open 2025

El partido Renata Zarazúa vs Diane Parry se disputará hoy jueves 28 de agosto en la cancha 5 del US Open 2025 alrededor de las 12:30 p.m. (tiempo del centro de México) y será transmitido por ESPN y Disney +.