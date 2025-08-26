Renata Zarazúa, tenista mexicana de 27 años de edad, hizo historia lunes 25 de agosto al derrotar a Madison Keys, tenista estadounidense de 30 años que es actualmente la #6 del mundo, en el US Open.

En la primera ronda del US Open, Renata Zarazúa dio una de las campanadas del torneo y dejó fuera a Madison Keys, quien llega como parte del top 10 del ATP debido en gran medida a que ganó el Australian Open de este año.

A pesar de que la estadounidense partía como favorita en el partido debido a su posición en el ranking, que es campeona de uno de los cuatro grand slam y el hecho de que estaba compitiendo como local, la mexicana hizo historia.

Los motivos por los que la victoria de Renata Zarazúa contra Madison Keys en el US Open es histórica

El contexto: La victoria de Renata Zarazúa ante Madison Keys es la primera de una mexicana contra una tenista del top 10 en la historia del US Open, además de que la estadounidense estaba de local.

World No.82 Renata Zarazua becomes the first Mexican woman ever to beat a top 10 opponent at the US Open! 🇲🇽 pic.twitter.com/SiqI4xy4iw — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

El desenlace del partido: Renata Zarazúa estaba perdiendo 7-6 y 3-0 en un momento del partido, por lo que tuvo que reponerse y venir de atrás en el marcador para imponerse a Madison Keys en la primera ronda del US Open.

RENATA ZARAZÚA GANÓ ESTE PARTIDO.



🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/hM8K6gA3t3 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 25, 2025

El escenario: Debido al nerviosismo de enfrentar a la tenista número seis del mundo, la tenista mexicana reconoció que tenía muchísimo miedo de salir al Estadio Arthur Ashe, que es el principal del US Open.

😭 "LE HABLÉ A MI MAMÁ PORQUE NO QUERÍA SALIR A LA CANCHA".



"TENÍA MUCHO MIEDO DE SALIR. NO QUERÍA".



El lado más humano de Renata Zarazúa tras hacer historias 👏 🇲🇽 pic.twitter.com/5VOisLwrw6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 25, 2025

A pesar de todos los factores en contra de la tenista originaria de la Ciudad de México, se supo reponer y consiguió una victoria que no solamente es histórica para el deporte blanco, sino que lo es para todo el deporte mexicano.|

¿Cuándo vuelve a jugar Renata Zarazúa en el US Open?

Luego de su épica victoria sobre Madison Keys, Renata Zarazúa avanzó a la segunda ronda del US Open, en la cual se enfrentará a la tenista francesa Diane Parry, a quien ya ha vencido en dos ocasiones.

Con esta victoria ante una top 10 del mundo, Renata Zarazúa subirá varios puestos en el ranking, mientras que la estadounidense bajará también algunos puestos debido a que cometió varios errores no forzados en el partido.