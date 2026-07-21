Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, llama a los aficionados a que haya un nuevo liderazgo luego de que acusara que en el Mundial 2026 hubo intervención política.

Las declaraciones de Blatter se dan en medio de que Gianni Infantino buscaría la reelección como presidente de la FIFA con una extensión hasta el 2031.

Joseph Blatter cuestiona a la FIFA por el Mundial 2026; llama al cambio de director

El expresidente de la FIFA reflexionó sobre el fin del Mundial 2026, acusando que hubo intromisión política en el deporte.

A través de un X, Blatter se hizo presente para abordar el papel que tuvo la FIFA en la más reciente edición de la Copa del Mundo, acusando que se estuvo a punto de perder la credibilidad.

Sin embargo, los señalamientos de intromisión política en el Mundial 2026, llevaron a que Joseph Blatter llamara a los aficionados a que la FIFA tenga un nuevo liderazgo.

“No se debe permitir que la política ensombrezca el juego. Ahora toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo”. Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.

Joseph Blatter llama a nuevo liderazgo en la FIFA por lo vivido en el Mundial 2026. (@SeppBlatter)

Las declaraciones de Joseph Blatter se dan en un contexto en el que Gianni Infantino estaría buscando la reelección de su directriz en la FIFA, pues esta termina en 2027.

Es decir, si Infantino logra la reelección dirigirá a la FIFA hasta el 2031, siendo el Mundial 2030 el que también organizaría.