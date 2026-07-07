Más allá del desempeño deportivo de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, recibió una importante recompensa económica.

México acumuló aproximadamente 306,659,850 pesos mexicanos (17.5 millones de dólares), cifra que combina un bono inicial de preparación con el premio por alcanzar la ronda de los mejores dieciséis.

Esta es la cifra que recibió México tras el Mundial 2026

La Selección Mexicana obtuvo una ganancia de aproximadamente 306,659,850 pesos mexicanos (17.5 millones de dólares) por su participación en el Mundial 2026.

Selección Mexicana (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Esta cifra se desglosa de la siguiente manera:

Premio por desempeño deportivo: El equipo recibió más de 262 millones de pesos (15 millones de dólares) específicamente por haber alcanzado los Octavos de Final del torneo.

Bono de preparación y participación: Existe una ligera discrepancia sobre el monto inicial que la FIFA otorga para cubrir gastos de logística, hospedaje y traslados. Algunas fuentes indican que fue de más de 26 millones de pesos (1.5 millones de dólares), mientras que otras señalan que ascendió a 43 millones de pesos (2.5 millones de dólares).

Lo recaudado en 2026 representa casi el doble de lo que México recibió en el Mundial 2022, donde al ser eliminado en fase de grupos solo obtuvo un total de más de 157 mil pesos mexicanos (9 millones de dólares).

Este torneo es el que más dinero ha entregado en la historia de los mundiales, superando en un 50.5% lo otorgado en la edición anterior.

Para este Mundial, la FIFA destinó una bolsa acumulada de 871 millones de dólares (15,263,055,600 pesos mexicanos) a repartir entre las 48 selecciones participantes.

Estos son los premios económicos que da la FIFA a las selecciones que participan en el Mundial 2026

La distribución de los premios económicos en el Mundial 2026 se realiza de forma progresiva, aumentando la cifra conforme las selecciones avanzan en el torneo:

Bono de preparación: Antes del inicio del torneo, cada una de las 48 federaciones recibe un monto para cubrir gastos de logística, traslados y hospedaje, entre 1.5 y 2.5 millones de dólares (entre 26 y 43 millones de pesos).

Fase de Grupos (eliminados): Las selecciones que no logran avanzar de la primera ronda reciben entre 9 y 11 millones de dólares (entre 157 y 192 millones de pesos mexicanos). Específicamente, se reporta que del puesto 33 al 48 reciben 9 millones, mientras que del 17 al 32 obtienen 11 millones.

Octavos de Final: Los equipos que alcanzan esta instancia, como fue el caso de México, aseguran un premio de 15 millones de dólares.

Cuartos de Final: Las escuadras clasificadas a esta ronda reciben una base de 19 millones de dólares (262 millones de pesos mexicanos).

Cuarto puesto: 27 millones de dólares (473 millones de pesos).

Tercer puesto: 29 millones de dólares (508 millones de pesos).

Subcampeón: 33 millones de dólares (578 millones de pesos).

Campeón: El ganador del torneo se embolsará 50 millones de dólares (876 millones de pesos).