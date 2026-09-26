Isaac del Toro va por el triunfo en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 este domingo 27 de septiembre en la prueba élite. Transmiten ESPN y Claro Sports a las 07:00 horas.

Evento: Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Fase: Prueba élite

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Horario: 07:00 horas

Recorrido: 273.2 kilómetros

Sede: Montreal, Canadá

Transmisión: ESPN y Claro Sports

El mexicano Isaac del Toro será uno de los ciclistas a seguir en busca del maillot arcoíris del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026.

Isaac del Toro: Día para ver la definición del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Isaac del Toro correrá la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 el domingo 27 de septiembre.

Isaac del Toro: Hora para ver la definición del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

A las 07:00 horas inicia la carrera definitiva del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 con Isaac del Toro como protagonista.

Isaac del Toro se ha preparado para pelear por el podio en Montreal (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: Canal para ver la definición del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

ESPN y Claro Sports transmiten el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, en el que Isaac del Toro busca la victoria.

Evento: Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Fase: Prueba élite

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Horario: 07:00 horas

Recorrido: 273.2 kilómetros

Sede: Montreal, Canadá

Transmisión: ESPN y Claro Sports

Perfil y recorrido de la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

La prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, tiene un trazado que destaca por su dureza acumulada en un circuito urbano inspirado en el clásico Gran Premio de Montreal, que ganó Isaac del Toro.

Tramo Inicial. El pelotón arranca en Brossard y atraviesa siete lugares antes de cruzar el río San Lorenzo para ingresar a la isla de Montreal tumbo al circuito definitivo.

En Montreal, los ciclistas entran al tradicional circuito de 13,4 kilómetros alrededor del Mont Royal. Los hombres de la categoría élite completarán un total de 12 vueltas.

La línea de meta está ubicada en la Avenue du Parc, y los últimos 400 metros obligará a buscar la victoria con un sprint agónico en subida.