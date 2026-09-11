Kylian Mbappé rompió el silencio sobre uno de los apodos más populares que le han atribuido las redes sociales y dejó claro que no se siente cómodo con la comparación.

El delantero francés reconoció que entiende el tono humorístico con el que miles de usuarios lo llaman “dictador” en memes y publicaciones virales, pero consideró que ese tipo de referencias trivializan episodios dolorosos de la historia.

El jugador del Real Madrid aprovechó para reflexionar sobre el impacto de las palabras en internet y pidió una mayor sensibilidad al utilizar conceptos relacionados con regímenes autoritarios.

Kylian Mbappe (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

A Mbappé no le gusta que lo comparen con un dictador

En entrevistas recientes a L’Équipe y France Football, Kylian Mbappé habló de lo que significa para él que le digan “dictador” en los memes de redes sociales.

Mbappé admitió que comprende que para muchas personas se trata de una broma sin mala intención; incluso pueden pensar que es un alago para el jugador, que es visto como autoridad en la cancha.

No obstante, dejó en claro que no le agrada ser comparado con dictadores, pues son líderes autoritarios responsables de la “muerte y la miseria de millones de personas” a lo largo de la historia.

El jugador subrayó que jamás ha hecho algo semejante y que esta clase de contenidos virales pone de manifiesto una importante “falta de conciencia política y humana” en la gente.

Por lo mismo el francés pidió a sus seguidores una mayor sensibilidad al emplear términos históricos trágicos en el ámbito futbolístico.

Kylian Mbappé firma otro récord: 20 goles en 20 partidos mundialistas. (Steven Senne / AP Photo/Steven Senne)

¿De dónde viene el apodo de “dictador” de Kylian Mbappé?

El apodo de “dictador” asociado a Kylian Mbappé no tiene un origen claro, parece que surgió de la nada en redes sociales, donde se comparten imágenes de él con uniforme militar.

Hay varias teorías sobre el origen del apodo “dictador” de Kylian Mbappé, como que comenzó por su injerencia en las decisiones importantes del Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Otros mencionan que se debe a sus constantes enfrentamientos con directores técnicos, tal es el caso de Luis Enrique; o al obsesivo control que tiene sobre su imagen y marca.

También está el hecho de que Ousmane Dembélé le dice “Mobutu”, en referencia al dictador Mobutu Sese Seko; algo que Mbappé señala es solo un chiste local entre ambos.