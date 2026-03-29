Suecia vs Polonia se juegan el pase al Mundial 2026 el martes 31 de marzo a las 12:45 horas con transmisión por confirmar en México.

Partido: Suecia vs Polonia

Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Strawberry Arena

Transmisión: SKY Sports

Suecia vs Polonia: A qué hora ver el partido del repechaje del Mundial 2026

El martes 31 de marzo de 2026 será el partido de repechaje europeo Suecia vs Polonia, a partir de las 12:45 horas.

Suecia vs Polonia: ¿Dónde ver el partido del repechaje del Mundial 2026?

El partido Suecia vs Polonia será transmitido a través de la señal de SKY Sports.

Partido: Suecia vs Polonia

Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Strawberry Arena

Transmisión: SKY Sports

Suecia vs Polonia: Fecha, horario y canal para ver el partido de repechaje rumbo al Mundial 2026. (Aijaz Rahi / AP)

¿Cómo llegaron Suecia y Polonia a la final del repechaje del Mundial 2026?

Suecia derrotó 3-1 a Ucrania en las semifinales del repechaje europeo del Mundial 2026.

Mientras que Polonia venció 2-1 a Albania para avanzar a la final del repechaje y tratar de conseguir su boleto al Mundial 2026.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.

Suecia y Polonia compartieron ruta con las selecciones de Ucrania y Albania.