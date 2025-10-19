Karely Ruiz se enfrentó a Karina García en un combate de tres rounds que capturó la atención de miles de fanáticos que vieron la pelea del Stream Fighters 4.

A pesar de que Karely Ruiz no tiene experiencia profesional en el boxeo, demostró determinación y preparación dentro del ring, a tal punto de sorprender tanto a sus seguidores como a los asistentes del Coliseo Medplus, recinto donde se llevó a cabo el combate.

Ambas combatientes protagonizaron una intensa rivalidad en redes sociales previo al duelo, intercambiando mensajes que elevaron las expectativas del público, las cuáles al parecer, se vieron superadas y ofrecieron un gran espectáculo.

Karely Ruiz vs Karina García resultado: ¿Cómo le fue a la influencer mexicana en su pelea del Stream Fighters 4?

Karely Ruiz sorprendió a todos los asistentes con su entrada al Coliseo Medplus, portando un atuendo con colores mexicanos, acompañado de una actitud segura y desafiante, pues su objetivo era derrotar a su contrincante Karina García en el Stream Fighters 4.

Desde el primer round, Karely Ruiz se mantuvo firme, conectando golpes certeros y evitando los ataques de Karina García, quien intentaba darlo todo dentro del ring para ganar el combate.

Karina García perdió fuerza en el segundo round, misma que fue aprovechada por la influencer mexicana para el tercero, a tal punto de que la rival de Karely decidió rendirse a pocos segundos de finalizar el combate al no poder resistir más el ritmo de la pelea.

El árbitro del enfrentamiento dio por finalizado el combate y declaró victoriosa a Karely Ruiz por nocaut técnico, lo que emocionó a los asistentes y miles de fans de la influencer mexicana en redes sociales.

Karely Ruiz gana a Karina Garcia por K.O 🇲🇽 pic.twitter.com/wzRLfSKZjd — Mendo (@RogerMendo14) October 19, 2025

Karely Ruiz agradeció el apoyo de sus seguidores tras ganarle a Karina García

Luego de derrotar a Karina Garcia, Karely Ruiz agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su emoción por ganar el combate.

“Me preparé mucho para esto, no fue fácil, pero lo logré”, declaró la influencer mexicana, Karely Ruiz.

La victoria de la mexicana representa un antes y un después en su carrera, dejando abierta la posibilidad de volver al cuadrilátero en un futuro.