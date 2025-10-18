Karely Ruiz vs Karina García se medirán en la pelea estelar del Stream Fighters 4, hoy sábado 18 de octubre; te decimos la hora y canal para ver la pelea en vivo entre las influencers.

La cuarta edición de Stream Fighters, tendrá la participación estelar de la influencer mexicana, Karely Ruiz, quien protagonizará una pelea contra Karina Garcia, reciente participante de la Casa de los Famosos Colombia 2025.

Karely Ruiz vs Karina García: Hora para ver hoy 18 de octubre en vivo la pelea en Stream Fighters 4

Aproximadamente a las 18 horas, tiempo del centro de México, está programada la transmisión de la pelea entre las influencers Karely Ruiz vs Karina García, hoy 18 de octubre desde Colombia.

Karely Ruiz vs Karina García: Canal para ver hoy 18 de octubre en vivo la pelea en Stream Fighters 4

La plataforma de Kick transmitirá de forma gratuita la pelea entre las influencers, Karely Ruiz y Karina García, hoy sábado 18 de octubre.

Pelea: Karely Ruiz y Karina García

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: A partir de las 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Coliseo MedPlus de Bogotá.

Transmisión: Kick

🔥 ¡LLEGÓ EL DÍA! 🔥

6 peleas, 12 peleadores y una sola noche para hacer historia. 🥊



El ring está listo.

El público también.

Hoy se escribe #StreamFighters4.



📍 Coliseo MedPlus, Bogotá



Todo lo preparado… se define hoy.

🟢 En vivo por https://t.co/V1OXEDFA2O#StreamFighters pic.twitter.com/JyXOz0YqLb — Stream Fighters 4 (@streamfighters4) October 18, 2025

El gran reto de la influencer mexicana, Karely Ruiz en Stream Fighters 4

La influencer mexicanca, Karely Ruiz, subirá al ring apenas unos meses después de convertirse en madre, así que la motivación con la que llega a la pelea contra Karina García es muy especial.

¿Qué es el evento Stream Fighters que encabeza Karely Ruiz?

El evento Stream Fighters 4 reúne a influencers y creadores de contenido para que participen en peleas de boxeo amateur, con reglas adaptadas para un público digital, como los casos de Karely Ruiz y Karina García.

La producción está a cargo del streamer colombiano Westcol, quien combina lo que los fans de redes esperan con la emoción del deporte de combate.

Esta es la cartelera completa de Stream Fighters 4

El evento Stream Fighters 4 lo encabeza la pelea entre las influencers Karely Ruiz vs Karina García, el sábado 18 de octubre.

Esta es la cartelera completa del evento Stream Fighters 4: