Karely Ruiz, de 24 años de edad, ofreció apoyo a las víctimas de la trágica explosión de una pipa con 49 mil litros de gas en el puente de La Concordia.

La explosión, ocurrida el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, dejó al menos ocho muertos y más de 90 heridos , muchos de ellos de gravedad.

Ante la terrible situación, la famosa modelo de OnlyFans ha vuelto a demostrar demostró su altruismo, ofreciendo ayuda a las víctimas e incentivando a que más personas ayuden.

Karely Ruiz (@karelyruizoficial01 / TikTok)

Karely Ruiz ofrece su ayuda y pide a sus fans sumarse a la causa

Karely Ruiz compartió un par de mensajes en sus historias de Instagram, dejando claro su interés por ayudar e incluso incentivó a sus fans para sumarse a la causa.

“Si necesitan mis redes para difundir información... sólo mándenme mensaje. Quisiera apoyar, pero no sé cómo”, escribió Karely Ruiz desde Monterrey, conmovida por la tragedia.

En otra publicación, Karely Ruiz expresó que por el momento no puede trasladarse a la Ciudad de México (CDMX) para dar la ayuda que ofreció en persona.

Sin embargo, nombró a un representante de toda su confianza, que la ayudará a brindar ayuda a las víctimas de la explosión.

“Mi amigo @zadrigman me ayudará a llevar ayuda a los hospitales.Él se hará cargo.Por si alguien quiere sumarse a la ayuda, ¡manden mensaje!”, escribió Karely Ruiz en otra historia.

Karely Ruiz (Instagram/@karelyruiz)

Karely Ruiz ha ayudado a las víctimas de otras tragedias en México

Esta no es la primera vez que Karely Ruiz se solidariza con las víctimas de alguna tragedia ocurrida en México.

Karely Ruiz ha apoyado a personas afectadas por fenómenos naturales y enfermedades.

En Acapulco, Guerrero, tras el paso del devastador huracán Otis, repartió despensas personalmente.

También, la modelo regiomontana ha apoyado albergues de animales en riesgo, tratamientos médicos y causas estudiantiles, ofreciéndoles financiamiento.

La comunidad digital de Karely Ruiz supera los 10 millones de seguidores tan sólo en Instagram.

Con su oferta de ayuda, la modelo demuestra que su plataforma va más allá del entretenimiento y que su influencia también sirve para motivar a otros a ayudar.