Karely Ruiz está de regreso en redes sociales pero no llega sola, se acompaña de El Komander.

Sí, Karely Ruiz -de 22 años de edad- volvió a Instagram en compañía de El Komander, con quien dicen podría estar saliendo.

De hecho, el músico se dio el lujo de escribir “sin celos” al pie de su fotografía con Karely Ruiz.

Karely Ruiz se deja ver bien pegadita con El Komander

José Alfredo Ríos Meza, conocido artísticamente como El Komander, sorprendió a sus seguidores al publicar en su Instagram una fotografía junto a la influencer Karely Ruiz.

“Sin celos x favor”, escribió El Komander, de 40 años de edad, sobre la imagen que lo muestra luciendo jeans negros y camisa estampada.

Mientras que su acompañante, Karely Ruiz, hace contraste con su entallado vestido negro.

El Komander y Karely Ruiz (@soyelkomander1 / Instagram)

Como era de esperarse, las seguidoras del cantante de inmediato le reclamaron por estar tan cercano a la influencer originaria de Monterrey.

“Me eliminas esa foto y vas a ver ahorita que llegues a la casa, Alfredo!”, “¿Cómo crees que no me voy a poner celosa Alfredo? No manches, siempre con tus cosas”

“Alfredo, ¿tú crees que no me duele?”, “Estos celos me hacen daño, me enloquecen”, “Mañana no te voy a echar lonche”, “Con razón no me contestaba”.

“Borra eso, ¿quién te dijo que podías subir eso? A la cuenta de 3 vas a borrar esa foto”, “Primero Alfredo Olivas y ahora tú... Todos los Alfredos son iguales”, le comentan en la red social.

Por su parte, mediante su cuenta de Facebook, la modelo Karely Ruiz le pidió a las mujeres no ser celosas .

Karely Ruiz responde a seguidoras de El Komander (Karely Ruiz / Facebook)

¿Qué une a Karely Ruiz con El Komander?

Aunque Karely Ruiz y El Komander no se muestran cariñosos en su fotografía, algunas personas creen que están coqueteando y otras más aseguran que podrían estar preparando una colaboración.

Podría tratarse de un video musical o una colaboración en OnlyFans, y es que no es la primera vez que Karely Ruiz trabaja al lado de artistas.

Por otra parte, curiosamente ambos han tenido problemas con Instagram debido a que a él la plataforma lo ha censurado por las letras de sus canciones.

Mismas que han llegado a ser violentas y explícitas.

El Komander (@El.Komander.Oficial)

Y a Karely Ruiz la han censurado en varias ocasiones por su contenido para adultos que, al parecer, ha dejado de gustarle a las personas.