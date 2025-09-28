Kairat vs Real Madrid se miden en el inicio de la Jornada 2 de la Champions League; te compartimos cuándo y dónde ver el partido de los Merengues.

La Jornada 2 de la Champions League arranca con nueve partidos, entre ellos la visita del Real Madrid vs Kairat en la Fase de Liga.

Kairat vs Real Madrid: Fecha para ver el partido de los Merengues Champions League

El martes 30 de septiembre de 2025 arranca la Jornada 2 de la Champions League con nueve partidos, y el estelar enfrentará a Kairat vs Real Madrid.

Kairat vs Real Madrid: Horario para ver el partido de los Merengues Champions League

Kairat vs Real Madrid chocan a partir de las 10:45 horas, tiempo del centro de México, el martes 30 de septiembre.

Kairat vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de los Merengues Champions League?

Las señales de HBO MAX y TNT transmitirán el partido Kairat vs Real Madrid, en la Jornada 2 de la Champions League.

Partido: Kairat vs Real Madrid

Fase; Jornada 2 de la Fase Liga

Fecha: Martes 30 de septiembre de 2025

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Ortalyq stadıon

Transmisión: HBO MAX y TNT

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 2 de Champions League vs Kairat?

El Real Madrid derrotó 2-1 al Marsella en la Jornada 1 de la Champions League, en un buen debut para los Merengues en la competencia.

Previo al partido de la Jornada 2 de la Champions League, el Real Madrid perdió el invicto en LaLiga a manos del Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid en un resultado que sacudió el proyecto de Xabi Alonso con los Merengues.

Kairat vs Real Madrid: Datos a seguir en la Jornada 2 de la Champions League

Kairat vs Real Madrid se medirán por primera vez en una competición de la UEFA, cuando se encaren en la Jornada 2 de la Champions League.

El Kairat solo ha perdido cuatro de sus últimos 30 partidos europeos en casa (19 victorias y 7 empates). Lleva cuatro partidos sin conocer la derrota esta temporada (3 victorias y 1 empate).

El Real Madrid ha ganado 13 de sus últimos 16 partidos de la Fase de Liga de la Champions League (3 derrotas).

Vinícius Jr. (25 años y 80 días) podría convertirse en el segundo jugador más joven en alcanzar las 70 apariciones en la Champions League, después de Iker Casillas.