Kairat vs Real Madrid se miden en el inicio de la Jornada 2 de la Champions League; te compartimos cuándo y dónde ver el partido de los Merengues.
La Jornada 2 de la Champions League arranca con nueve partidos, entre ellos la visita del Real Madrid vs Kairat en la Fase de Liga.
Kairat vs Real Madrid: Fecha para ver el partido de los Merengues Champions League
El martes 30 de septiembre de 2025 arranca la Jornada 2 de la Champions League con nueve partidos, y el estelar enfrentará a Kairat vs Real Madrid.
Kairat vs Real Madrid: Horario para ver el partido de los Merengues Champions League
Kairat vs Real Madrid chocan a partir de las 10:45 horas, tiempo del centro de México, el martes 30 de septiembre.
Kairat vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de los Merengues Champions League?
Las señales de HBO MAX y TNT transmitirán el partido Kairat vs Real Madrid, en la Jornada 2 de la Champions League.
- Partido: Kairat vs Real Madrid
- Fase; Jornada 2 de la Fase Liga
- Fecha: Martes 30 de septiembre de 2025
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Ortalyq stadıon
- Transmisión: HBO MAX y TNT
¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 2 de Champions League vs Kairat?
El Real Madrid derrotó 2-1 al Marsella en la Jornada 1 de la Champions League, en un buen debut para los Merengues en la competencia.
Previo al partido de la Jornada 2 de la Champions League, el Real Madrid perdió el invicto en LaLiga a manos del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid en un resultado que sacudió el proyecto de Xabi Alonso con los Merengues.
Kairat vs Real Madrid: Datos a seguir en la Jornada 2 de la Champions League
Kairat vs Real Madrid se medirán por primera vez en una competición de la UEFA, cuando se encaren en la Jornada 2 de la Champions League.
El Kairat solo ha perdido cuatro de sus últimos 30 partidos europeos en casa (19 victorias y 7 empates). Lleva cuatro partidos sin conocer la derrota esta temporada (3 victorias y 1 empate).
El Real Madrid ha ganado 13 de sus últimos 16 partidos de la Fase de Liga de la Champions League (3 derrotas).
Vinícius Jr. (25 años y 80 días) podría convertirse en el segundo jugador más joven en alcanzar las 70 apariciones en la Champions League, después de Iker Casillas.