Justin Bieber podría ser el artista que encabece el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2027.

De acuerdo con reportes, la NFL tiene en la mira a Justin Bieber por sus actuaciones en Coachella, pero sobre todo por su participación en la final del Mundial 2026.

Hasta el momento solo son rumores, será la NFL y Apple Music, el principal patrocinador, junto con Roc Nation de Jay-Z, quienes elijan al cantante o agrupación que ambiente el evento deportivo.

Justin Bieber en el show del medio tiempo del Mundial 2026. (Frank Franklin II/AP / AP Photo/Frank Franklin II)

Canción de Justin Bieber, en la mira para el Super Bowl 2027, se dispara en Spotify

Mientras se discute quién encabezará el medio tiempo del Super Bowl 2027, Justin Bieber la está rompiendo en plataformas musicales.

Luego de interpretar su canción “Everything Hallelujah” durante el espectáculo de medio tiempo de la final Mundial 2026, seguidores de Justin Bieber buscaron el tema en Spotify, servicio streaming donde las reproducciones se dispararon.

Según un informe de Rolling Stone, la canción ha experimentado un aumento del 240% en las reproducciones globales.

En Google Trends, la gente busca el tema como “Justin Biebersong hallelujah” y “Justin Bieber hallelujah song”.

Cabe mencionar que la canción no es nueva, se lanzó en septiembre de 2025 como parte del álbum Swag II .

Desde entonces ha alcanzado el puesto número 106 en las listas de Billboard y el número 2 en la lista US Hot Christian Songs.

Con esto en mente, tener a Justin Bieber en el Super Bowl 2027 aseguraría una alta audiencia.

Super Bowl 2027 ya tiene fecha

El Super Bowl 2027 se llevará a cabo el domingo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, California.

El campeonato está por comenzar, el próximo mes iniciará la pretemporada con el encuentro entre Carolina Panthers y los Arizona Cardinals.

El partido inaugural está programado para el 9 de septiembre. Se enfrentará Seattle Seahawks vs New England Patriots en el Lumen Field.