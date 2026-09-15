Julián Quiñones anotó el primer gol y fue nombrado el Jugador Más Valioso en el debut del Al-Qadsiah en la Champions asiática.

El equipo de Julián Quiñones venció 2-1 al Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos este lunes 14 de septiembre, con el delantero mexicano como figura del partido.

¿Cómo fue el gol de Julián Quiñones en la Champions asiática?

Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 57 con un remate de cabeza tras un centro preciso de Christopher Bonsu Baah.

Cuatro minutos más tarde, Mateo Retegui amplió la ventaja para el Al-Qadsiah para sellar una victoria crucial en la primera jornada del torneo continental.

Con su gol, Julián Quiñones celebró su reciente nominación al Balón de Oro 2026. El ariete jugó 84 minutos y dejó el partido cuando su equipo tenía ventaja de dos goles.

Su gol en la Champions asiática fue la cuarta del mexicano en el semestre tomando en cuenta los tres que ha marcado en el arranque de la Liga Pro Saudí.

Esto dijo Julián Quiñones tras anotar en la Champions asiática

Tras otra gran noche con el Al-Qadsiah, Julián Quiñones compartió algunas palabras en las que destacó lo valioso de la victoria.

“Jugamos un partido fuerte y competitivo, y nos habíamos estado preparando para este encuentro durante mucho tiempo. Estábamos muy listos para jugarlo” Julián Quiñones, delantero mexicano

El próximo partido de Julián Quiñones será el 9 de octubre cuando visiten al Al-Kholood Club en la Jornada 8 de la Liga Pro Saudí.