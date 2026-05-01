Julián Quiñones es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad y gracias a sus grandes actuaciones con el Al Qadsiah en la Saudí Pro League interesa a tres equipos de la Premier League tras el Mundial 2026.

De acuerdo con 365Scores, las actuaciones de Julián Quiñones han sido seguidas por tres clubes de la Premier League, aunque no reveló el nombre de los clubes interesados, y el delantero podría emigrar al futbol europeo al término del Mundial 2026.

¿Cuánto le costaría a los clubes de la Premier League el fichaje de Julián Quiñones?

Julián Quiñones, del Al Qadsiah, fue adquirido por el conjunto árabe en 13.8 millones de euros, proveniente del América en el verano del 2024 y ahora ya le puso precio al mexicano.

El conjunto árabe habría tasado a Julián Quiñones en 20 millones de euros, poco más de 400 millones de pesos mexicanos, buscando obtener una ganancia económica de los clubes de la Premier League que quieran llevárselo.

Sobre el posible fichaje del delantero mexicano, la fuente también señala que incluso los equipos de la Premier League ya habrían preguntado por él para negociar su fichaje, por lo que en caso de concretarse, el exjugador del América saldría de Arabia al finalizar el Mundial 2026.

Julián Quiñones apunta a la Premier League tras el Mundial 2026. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo le ha ido a Julián Quiñones con el Al Qadsiah?

Desde su llegada a la Saudí Pro League, Julián Quiñones ha disputado dos campañas con el Al Qadsiah, por lo que ya acumula un total de 64 encuentros disputados, marcando 57 goles y 10 asistencias.

Tan solo en la temporada pasada, Julián Quiñones anotó 20 goles y terminó en el quinto lugar de la tabla de goleo y en la campaña actual es el líder de anotaciones.