Emilio Azcárraga sigue celebrando el campeonato del América Femenil, que además de coronarse en la Liga MX, ganó la W Champions Cup.

A través de sus redes sociales el dueño del Club América, Emilio Azcárraga compartió una imagen en la que aparece con el plantel del equipo femenil de las Águilas.

Emilio Azcárraga con el América Femenil (captura de pantalla )

¿Qué mensaje compartió Emilio Azcárraga junto al América Femenil?

En la imagen publicada en sus redes sociales, Emilio Azcárraga, quien sigue celebrando el campeonato del América Femenil, compartió un poderoso mensaje.

“Superpoderosas”, escribió Emilio Azcárraga en la publicación de la imagen en la que aparece con el plantel del América Femenil.

Unos días antes, Azcárraga había escrito sobre las Águilas campeonas:

“Qué gran orgullo para mi, y para mi familia, ver a este equipo femenil, luchar, creer y levantar la copa Gracias, Águilas Gracias, afición GRACIAS Campeonas” Emilio Azcárraga

América venció a Rayadas y levantó el título de la Liga MX Femenil. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Los campeonatos ganados por el América Femenil de Emilio Azcárraga

América Femenil de Emilio Azcárraga, ganó 3-0 la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil a Rayadas, partido celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con esa victoria, el América Femenil se coronó en el Clausura 2026 y llegó a 3 títulos de la competencia de Liga MX.

Días después, América Femenil ganó la final de la W Champions Cup al Spirit de Washington.

Con ese triunfo, las Águilas se convirtieron en el primer equipo de la Liga MX Femenil en ganar ese torneo.

Como premio, las Águilas jugarán el Mundial de Clubes femenil en el 2028.