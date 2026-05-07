El Real Madrid abrió expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras protagonizar su segunda pelea interna en el vestuario.

El club informó que los procedimientos se llevarán a cabo de manera institucional y que las resoluciones se darán a conocer una vez concluyan las investigaciones internas.

La medida del Real Madrid busca mantener la disciplina dentro del equipo en plena recta final de la temporada, donde los blancos disputan la aún LaLiga.

La decisión de la directiva del Real Madrid refleja la firme postura del club ante conflictos internos, pero también el mal ambiente que priva en el equipo.

¿Qué provocó la apertura de expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni?

Una segunda pelea entre los jugadores del Real Madrid, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, provocó que el club español decidiera ir a fondo en la investigación del caso para definir posibles sanciones.

A temprana hora del jueves 7 de mayo, surgió la información acerca de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, quienes un día antes habían protagonizado otro incidente en los vestidores.

Esta vez, la situación fue más grave, pues en medio de la pelea, Valverde habría caído golpeándose la cabeza y con una herida como consecuencia.

Federico Valverde (@itzel espinoca)

Valverde terminó en el hospital y tendrá que descansar

El jugador uruguayo Federico Valverde tuvo que ser llevado a un hospital para conocer la gravedad de su lesión, tras la pelea con Tchouaméni.

Más tarde, el Real Madrid informó que luego de las pruebas médicas realizadas a Valverde, se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico.

El Real Madrid aclaró que Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Ese es el tiempo que marcan los protocolos médicos para este diagnóstico.