La resolución a su favor que los palcohabientes tenían para ingresar alimentos y bebidas al Estadio Banorte en el Mundial 2026, quedó suspendida de forma definitiva.

Ahora es Ollamani SAB, filial de Televisa y quien controla el Estadio Banorte, quien tiene la suspensión a su favor, por lo que palcohabientes perdieron todos sus derechos durante el Mundial 2026.

Palcohabientes del Estadio Banorte pierden sus derechos durante el Mundial 2026, dictó un juez

Pese a que la jueza Concepción Martín Argumosa había dictado a favor de los palcohabientes del Estadio Banorte el 12 de mayo de 2026, otro juez ya dio la suspensión definitiva.

Información de Reforma apunta que hoy 16 de junio de 2026, Ollamani SAB obtuvo la suspensión definitiva en materia civil del juez Oswaldo Alejandro López Arellanos, a los derechos que los palcohabientes tienen.

Es decir, los palcohabientes no podrán ingresar alimentos y bebidas, así como tampoco ser acreedores al ingreso sin boleto de cada uno de los partidos del Mundial 2026 y pago de los paquetes hospitality.

Por otra parte, se informó que por la suspensión, la empresa que ahora controla el Estadio Banorte, deberá pagar 1.2 mdp a modo de garantía para que la suspensión tenga efecto.

El conflicto entre palcohabientes del Estadio Banorte y FIFA suma un nuevo capítulo (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Palcohabientes se amparan y esperan ver el partido de México vs República Checa

Los palcohabientes del Estadio Banorte perdieron sus derechos durante el Mundial 2026, pero el secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) Roberto Ruano, dijo ya haber presentado un amparo contra la decisión del juez.

En entrevista con Luis Cárdenas, Ruano explicó que al 15 de junio ya habían presentado las quejas correspondientes y el amparo para que se les respeten los derechos en el Mundial 2026.

Inclusive, calificó de imposible que las leyes de FIFA estén sobre las de México.

Aunque Ruano aún no tiene respuesta, dijo que esperaba pudieran ingresar a sus palcos en el Estadio Banorte a ver el partido de México vs República Checa el próximo 24 de junio.