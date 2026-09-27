Jorge Sánchez atraviesa un momento de cuestionamientos con la Selección Mexicana, luego de aparecer entre los jugadores peor valorados del equipo en varios de sus últimos partidos.

De acuerdo con las calificaciones de Sofascore, el lateral derecho se encuentra entre los elementos con menor valoración de México en tres de sus seis encuentros más recientes: frente a Colombia, Inglaterra y Corea del Sur.

¿Quiénes podrían suplir a Jorge Sánchez en la Selección Mexicana?

La situación no se limita a lo ocurrido ante Colombia y comienza a abrir una discusión sobre la competencia por la posición durante la nueva etapa del Tricolor bajo las órdenes de Rafael Márquez.

Uno de los principales factores es la aparición de alternativas. Israel Reyes puede desempeñarse como lateral derecho, aunque ante Colombia fue utilizado como defensa central desde el inicio, mientras Jorge Sánchez ocupó la banda.

Durante el encuentro ante los colombianos también apareció otra posibilidad. Jeremy Márquez ingresó al minuto 73 precisamente en sustitución de Jorge Sánchez.

Jorge Sánchez, futbolista mexicano. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Otra alternativa es Denzell García, quien incluso compitió por el puesto de lateral derecho durante los entrenamientos previos al debut de Rafael Márquez.

Jorge Sánchez deberá mantener su ritmo si quiere seguir convocado con México

Jorge Sánchez mantiene experiencia internacional y recorrido con el combinado nacional, pero sus recientes actuaciones y las alternativas que aparecen en el grupo podrían provocar que la posición deje de tener un titular indiscutible.

Para Rafael Márquez, el reto será evaluar el rendimiento de cada opción durante los próximos compromisos y determinar quién se adapta mejor a la idea futbolística que pretende implementar en esta nueva etapa del Tricolor.