Este domingo 27 de septiembre de 2026, es el cierre de la gira del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Debido a esta asamblea informativa se reporta el cierre de diversas calles en el cuadro centro de la CDMX.

Es por ello que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) preparó un operativo ante el cierre de calles.

¿A qué hora es el cierre de la gira del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum en el Zócalo?

El horario para el cierre de la gira del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, es a las 11:00 horas de este domingo 27 de septiembre.

Aunque los cierres de las calles aledañas al Zócalo de la CDMX ocurren desde las primeras horas del domingo, además de instalación de vigilancia que tendrá la SSC con policías de tránsito y de seguridad.

Claudia Sheinbaum (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Calles cerradas por el cierre de gira del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

Las calles y avenidas de CDMX que sufrirán cortes a la circulación por el cierre del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, son:

Circuito Plaza de la Constitución (acceso directo a la plancha del Zócalo)

Avenida 20 de Noviembre

Calle 5 de Febrero

Calle José María Pino Suárez

Calle 5 de Mayo

Calle de Moneda

Calle República de Brasil

Las rutas sugeridas para los automovilistas durante este cierre del Segundo Informe de Gobierno, son:

Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier)

Circuito Interior

Avenida Paseo de la Reforma (en sus tramos libres de circulación)

Afectaciones al transporte público de CDMX por el cierre del informe de Claudia Sheinbaum

También se prevén modificaciones en el transporte público de CDMX por el cierre del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, tales como: