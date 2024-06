La aventura europea terminó. Jorge Sánchez no entró en los planes de Porto, la directiva no tenía interés alguno de comprarlo y lo hizo pasar por dos meses de pesadilla, así lo confesó el propio futbolista.

Jorge Sánchez tenía las maletas listas meses antes de finalizar la temporada. Ni directiva ni el cuerpo técnico de Porto lo consideraban, sufrió de malos tratos, indiferencia y hasta el rechazo de su entrenador.

Porto evitó la salida del defensor mexicano en el pasado mercado de fichajes invernal, pese a que sobre la mesa había ofertas de distintos clubes de Europa y hasta de la Liga MX. Sánchez se mantuvo en la plantilla, pero nunca formó parte realmente del equipo.

Luego de una charla con el entonces entrenador del Porto, Sergio Conceição, la tensión aumentó y Sánchez perdió su lugar en el equipo; al grado de que ni siquiera entrenaba con sus compañeros y sólo lo “ponían a dar vueltas”.

¿Qué dijo Jorge Sánchez sobre su polémica salida del Porto?

Jorge Sánchez llegó a la Selección Mexicana con un mes y tres semanas sin hacer futbol. El defensor coahuilense no entró en los planes del Porto y lo excluyeron hasta de los entrenamientos.

Jorge Sánchez reveló que la decisión del Porto de no comprarlo, el rechazo del club a las ofertas que llegaron por él en enero pasado y sobre todo una tensa plática con el entrenador (Sergio Conceição) derivó en un mes y tres semanas de maltratos e indiferencia por parte de la institución de Portugal.

“Llegaron ofertas por mí en enero y no me dejaron ir. Tuve una plática con el entrenador (Sergio Conceição), no voy a decir lo que se dijo, pero desde ahí se cruzó una línea, se puso la cruz”, confesó en entrevista con Azteca Deportes.

En abril pasado, Sergio Conceição anunció que Jorge Sánchez y otros tres jugadores serían separados del plantel por el mal rendimiento del equipo. “Hablaron conmigo y me dijeron: ‘termina el semestre y te vas’”, confesó el defensor meses después.

“A nosotros nunca nos ponían a entrenar y sólo dábamos vueltas… fue correr solamente, fue un mes y tres semanas en el que sólo dábamos vueltas y pasaron muchas cosas que pronto las voy a contar”, aseguró Sánchez.

¿Qué seguirá en la carrera de Jorge Sánchez?

Luego del maltrato que recibió en Porto por casi dos meses, Jorge Sánchez dejará el futbol europeo para volver a la Liga MX, donde ya lo espera Cruz Azul.

“Cruz Azul es real desde enero”, confirmó Jorge Sánchez y aseguró que está “muy entusiasmado, muy contento porque están mostrando mucho interés en mí”.

De confirmarse su llegada a Cruz Azul, Jorge Sánchez vestirá su tercera camiseta en la Liga MX, luego de su paso por Santos Laguna y Club América.