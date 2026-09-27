León vs FC Juárez juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-0 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

León 3-0 FC Juárez es el pronóstico en el Estadio Nou Camp, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: León 3-0 FC Juárez.

León vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs FC Juárez, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Jared Moreno, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro y Salvador Reyes

Mediocampistas: José Rodríguez, Emilio Rodríguez, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Ismael Díaz

Delantero: Díber Cambindo

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, José García, Moisés Mosquera y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Homer Martínez, Denzell García, Jairo Torres, Rodolfo Pizarro y José Luis Rodríguez

Delantero: Óscar Estupiñán

León vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

León vs FC Juárez se miden a partir de las 19:00 horas el domingo 27 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One.