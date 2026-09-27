Pumas vs San Luis juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Pumas 2-1 San Luis es el pronóstico en el Estadio Universitario, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pumas 2-1 San Luis.

Pumas vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs San Luis, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Nathan Silva, Tony Leone, Álvaro Angulo y Rodrigo López

Mediocampistas: Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Alan Medina y Sebastián Córdova

Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Román Torres, Juanpe Ramírez, Eduardo Águila y Aldo Cruz

Mediocampistas de contención: Roberto Meraz, Oscar Macías, Jesús Medina, Sebastián Pérez Bouquet y Sébastien Salles-Lamonge

Delantero: João Pedro Galvão

Pumas vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Pumas vs San Luis se miden a partir de las 12:00 horas el domingo 27 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por TUDN y ViX.