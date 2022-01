El analista de ESPN, Jorge Pietrasanta, califica de “standupero” a Marcelo Michel Leaño tras empate de Club Chivas ante Club Querétaro por marcador de 1-1.

Al igual que una buena parte de la afición del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), Jorge Pietrasanta no está nada conforme con la gestión de Marcelo Michel Leaño.

Es por ello que, tras escuchar las declaraciones del DT de Chivas en la conferencia de prensa posterior al partido, Pietra tachó de “standupero” al susodicho.

“Es una joya el show standupero de ‘Michelito’… Tuvo 50 minutos más en el segundo tiempo y no pudo. El show es cuando habla y no en los partidos. Es increíble que no puedas ganarle en tu casa al Querétaro”

Marcelo Michel Leaño