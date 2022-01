Antonio Briseño comparó a Marcelo Michel Leaño, entrenador del Club Chivas, con José Mourinho, entrenador portugués que ha ganado casi todo en su carrera.

En declaraciones para ESPN, el apodado ‘Pollo’ Briseño aseguró que el estratega mexicano puede ser exitoso como ‘The Special One’ sin haber sido futbolista profesional.

“Uno de los mejores entrenadores del mundo es (José) Mourinho y nunca fue futbolista. Eso no te define si eres bueno o no como entrenador. Muchos que no jugaron tienen otra perspectiva y es muy bueno para los que estamos dentro. A veces nos casamos con una porque siempre nos han dicho que es así”

Antonio 'Pollo' Briseño. Jugador Club Chivas