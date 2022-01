Marcelo Michel Leaño, director técnico del Club Chivas, salió a dar un discurso populista después de que su equipo cayó 2-1 ante el CF Pachuca, perdiendo el invicto en el torneo.

Leaño comenzó mandando un mensaje a la afición del Rebaño Sagrado, disculpándose por el primer tiempo que se dio en el estadio Hidalgo.

“Estoy muy apenado con la afición, sobre todo por el primer tiempo que dimos, eso está alejado lo que quiere ser este equipo, por lo que mostramos en pretemporada y el juego anterior”, señaló.

Marcelo Michel Leaño (Fabricio Atilano / MEXSPORT)

Club Chivas: ¿cuáles fueron sus fallas ante el CF Pachuca?

¿Cuáles fueron las fallas del Club Chivas en su derrota ente el CF Pachuca? Al minuto 20 del partido, entre César Huerta y Gilberto Sepúlveda, le dieron el primer gol a Pachuca, de Víctor Guzmán.

Al minuto 36, el mismo ‘Tiba’ le retrasó el balón a Raúl Gudiño quien lo perdió de vista para que terminara dentro de su propia portería.

Esas fueron fallas garrafales en el Rebaño Sagrado, de las cuales habló Marcelo Michel Leaño al finalizar el encuentro que se disputó en el Estadio Hidalgo.

“Lo que no puede pasar en las Chivas, es que después de equivocarnos entremos en tantas dudas, en no aprender de nuestros errores. Si nos estaban presionando alto, se sabía que podemos tirar largo y buscar el mano a mano”. Marcelo Michel Leaño. DT Club Chivas

El joven entrenador mexicano aceptó que su equipo mejoró un poco en el segundo tiempo del partido, aunque también señaló que “no fue suficiente” para conseguir el empate.

“Si queremos aspirar a cosas grandes, hay que ser constantes, no jugar bien un partido y otro no, y sobre todo no tener estos errores, porque el rival no te lo perdona”, agregó.

Club Chivas (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Roberto Alvarado debutó con el Club Chivas

Roberto Alvarado debutó con el Club Chivas. En la segunda parte entró a la cancha el ‘Piojo’, el único refuerzo del equipo para este torneo, ya que Paolo Yirizar estará en el Tapatío.

Sobre Alvarado, Marcelo Michel Leaño mencionó: “Hizo un buen partido, se le mandó a juntarse con Alexis Peña, Ricardo Angulo, Ángel Zaldívar, se acopla a la idea de juego”.

En el CF Pachuca se quejan del arbitraje

En el CF Pachuca se quejan del arbitraje: Darwin Quintana, auxiliar técnico de Guillermo Almada, quien se fue expulsado por insultar al árbitro, criticó el trabajo del silbante Adonaí Escobedo.

“Del arbitraje no voy a hablar a fondo, para eso están ustedes (la prensa). Las faltas pequeñas siempre eran marcadas en nuestra contra, pero que la prensa habla en ese sentido”, dijo.