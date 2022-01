Marcelo Leaño nunca pateó una pelota y ahora es DT del Club Chivas, dice Liborio Sánchez, ex portero del Rebaño Sagrado, quien no se guardó nada en contra del entrenador rojiblanco.

Según dijo Liborio Sánchez, quien fuera portero del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) en 2010 y 2012 , Marcelo Leaño está inmerecidamente en el cargo de director técnico.

Pues, como dijo el portero en entrevista con ESPN, pese a que el actual DT del Rebaño Sagrado nunca “ha pateado una pelota”, es el técnico del “equipo más importante de México”.

Luego de un largo peregrinar por varios equipos de México, Liborio Sánchez ahora milita en el Club Social y Deportivo Xinabajul Huehue de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala .

En la misma tónica, Liborio Sánchez aseguró que Marcelo Leaño está como DT del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) debido a sus “ palancas ”.

Y es que Marcelo Leaño es gran amigo de Amaury Vergara, dueño de las Chivas . Es por ello que, al igual que Liborio Sánchez, una buena parte de la afición considera que el DT rojiblanco no merece su puesto.

Asimismo, el exportero de las Chivas afirmó que Marcelo Leaño no es capaz de motivar a sus pupilos debido a que no jugó profesionalmente.

“Un cabrón que nunca ha pisado una cancha, que no sabe lo que es el sabor de una derrota o de una victoria, el meter un gol o atajar un penal, no puede hablar de huevos o de orgullo; aparte de que tú te pones a ver a gente que le ha costado llegar hasta acá y el otro tiene un apellido fuerte en Guadalajara y que su primer trabajo fue ser el chofer de un entrenador”

Liborio Sánchez también habló en torno a su paso por Chivas, cuando Marcelo Leaño fungía como director deportivo .

Según el portero del Club Social y Deportivo Xinabajul Huehue, Marcelo Leaño lo regresó con engaños al Club Chivas luego de haber brillado con Club Querétaro en 2011.

Incluso, Sánchez considera que Leaño se vengó de él marginándolo a la banca. Pues, aseveró, el ahora DT quedó muy dolido de que el Querétaro eliminara a las Chivas de la Liguilla con una notable actuación de él.

“Si fue algo triste, juego con Querétaro, eliminan a las Chivas, Gallos Blancos llega a la semifinal y automáticamente me regresan cuando Querétaro quería ampliar mi contrato, Chivas dijo que no, que me necesitaban porque tendrían dos torneos, casualmente no me meten a ningún juego de la CONCACAF, ahí yo lo veo más como de que se ‘ardilló’ y se enganchó porque eliminamos al equipo y en ese momento Chivas estaba para campeón, y el octavo lugar eliminó al primero”

Liborio Sánchez