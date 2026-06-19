Esteban Solari apunta a convertirse en el nuevo técnico de Pumas tras la salida de Efraín Juárez, según reportes de prensa especializados en fichajes.

El argentino Esteban Solari, quien dirigió a Pachuca en el Clausura 2026 y llevó al equipo hasta semifinales, regresaría a Pumas donde jugó como delantero.

De acuerdo con César Luis Merlo, la negociación está avanzada y su llegada es cuestión de tiempo, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa para Pumas en la Liga MX.

Esteban Solari destacó como técnico de Pachuca

Esteban Solari llegó como una apuesta de Pachuca para ser su técnico en el futbol mexicano, pues aunque tenía experiencia en las ligas de Malasia, Argentina y Chile, no era una garantía de buenos resultados.

Sin embargo, Solari aprovecho la oportunidad y llevó a la antesala de la final del futbol mexicano al Pachuca, misma que perdió ante Pumas, el equipo que sería su nuevo equipo.

El entrenador argentino descartó seguir con Pachuca y de inmediato se convirtió en opción para ser el nuevo técnico de Pumas.

Esteban Solari dejó a Pachuca tras una destacada temporada (mexsport / Jose Luis Melgarejo)

Los entrenadores que descartó Pumas para elegir a Esteban Solari

Entrenadores como Robert Siboldi, Diego Alonso y Guillermo Vázquez fueron descartados por la directiva de Pumas para ser su nuevo técnico.

Pumas habría elegido a Esteban Solari como su nuevo técnico debido a su juventud y a su pasado como jugador de Pumas.

Solari ya no contará en su plantel con Jordan Carrillo, quien fue vendido a Santos, y se espera que haya más modificaciones en los próximos días.

Pumas se reporta para iniciar la pretemporada este lunes 22 de junio en las instalaciones de la Cantera en la CDMX.