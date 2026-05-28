El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, está a pocos días de revelar la lista de convocados para el Mundial 2026, sin embargo, Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo están descartados.

De acuerdo con el periodista de Fox Sports México, Carlos Rodrigo Hernández, Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo no irán al Mundial 2026 pese a tener buenas actuaciones con el combinado tricolor.

¿Por qué se quedaron fuera del Mundial 2026?

En el caso de Charly Rodríguez, fue un constante en las convocatorias de Javier Aguirre, además de ser pieza clave en el título de Cruz Azul del Clausura 2026, sin embargo, eso no habría sido suficiente para el entrenador de México.

Marcel Ruiz, por su parte, fue relegado por Javier Aguirre debido a que sufrió una lesión en la rodilla y aunque decidió posponer su operación para intentar llegar al Mundial 2026, no logró recuérar su nivel.

Jordan Carrillo fue figura con Pumas durante la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y aunque llegó a la final con los universitarios, no logró coronarse, asimismo, parece que no fue del agrado del técnico mexicano.

Marcel Ruiz y Charly Rodríguez: Las ausencias para el Mundial 2026 (ESPECIAL)

¿Cuándo se dará la lista de convocados de México para el Mundial 2026?

México tiene hasta el 1 de junio para anunciar a los jugadores que participarán con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Por ello, en esa fecha, se conocerá si Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo, definitivamente quedaron fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.