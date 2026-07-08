Murat Yakin vive su mejor momento. El director técnico de Suiza se prepara para el gran encuentro entre el combinado helvético y Argentina en la ronda de los cuartos de final del Mundial 2026.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el DT de Suiza y exfutbolista.

¿Quién es Murat Yakin, DT de Suiza?

El exfutbolista y entrenador Murat Yakin nació en Basilea, Suiza. Tiene ascendencia turca por parte de su padre. Es hermano del exfutbolista Hakan Yakin, de 49 años de edad.

Asumió la dirección técnica de la Selección de Suiza en agosto de 2021.

Mediante su liderazgo y estrategia, ‘La Nati’ clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Colombia.

Murat Yakin, DT de Suiza (@coachmuratyakin / Instagram)

¿Qué edad tiene Murat Yakin, DT de Suiza?

Murat Yakin nació el 15 de septiembre de 1974 por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Murat Yakin, DT de Suiza?

Murat Yakin está casado con la exmodelo Anja Yakin, desde 2009.

¿Qué signo zodiacal es Murat Yakin, DT de Suiza?

A Murat Yakin lo rige el signo zodiacal de virgo.

Murat Yakin, DT de Suiza (@coachmuratyakin / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Murat Yakin, DT de Suiza?

Murat Yakin tiene dos hijos junto a sus esposa Anja Yakin.

¿Qué estudió Murat Yakin, DT de Suiza?

En caso de que no prosperara su carrera como futbolista, Murat Yakin estudió para convertirse en dibujante técnio especializado en estructuras metálicas.

Murat Yakin, DT de Suiza (@coachmuratyakin / Instagram)

¿En qué ha trabajado Murat Yakin, DT de Suiza?

Antes de convertirse en entrenador, Murat Yakin se desempeñó como futbolista.

Como futbolista formó parte del club FC Basel, participando en torneos como:

Superliga Suiza

Copa de Suiza

UEFA Champions League 2002-03

Como entrenador:

Debutó con el Grasshoppers.

En 2009, dirigió al FC Thun.

En 2011 se unió al FC Lucerna.

En 2012 fue nombrado entrenador del FC Basel.

En 2014 fue designado entrenador del equipo de la Liga Premier de Rusia Spartak de Moscú.

En 2016 firmó un contrato con el FC Schaffhausen.

En 2017 asumió el cargo del Grasshopper Club Zúrich.

En 2019 regresó al FC Schaffhausen

En 2021 se convirtió en entrenador la selección nacional de Suiza.