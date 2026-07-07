El último boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 se definió este martes 7 de julio en Vancouver, Canadá, en el duelo entre Colombia y Suiza.

Marcador: Suiza 4-3 Colombia (en penales).

Tras un empate sin goles en el tiempo regular, el partido se resolvió en la tanda de penales, donde Suiza logró avanzar.

Con este resultado, la selección europea enfrentará a Argentina el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, a las 19:00 horas tiempo del centro de México, por un lugar en semifinales.

Colombia vs Suiza: así se definió el último partido de octavos de final del Mundial 2026

El partido Suiza vs Colombia rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentó a dos selecciones fuertes y con grandes armas ofensivas.

Suiza y Colombia empataron sin goles en el tiempo regular del partido de octavos de final, por lo que todo se definió en penales.

¿Cuándo vuelve a jugar Suiza en el Mundial 2026?

Tras avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, Suiza volverá a jugar el sábado 11 de julio en el estadio Kansas City, por el pase a semifinales del torneo.

Argentina será el rival de Suiza en las semifinales de la Copa del Mundo a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.