Murat Yakin, entrenador de Suiza, advirtió que la selección de Argentina no es invencible y demostró que es vulnerable, de cara al partido de cuartos de final del Mundial 2026.

El entrenador suizo encendió la previa ante Argentina de Lionel Messi, con declaraciones llenas de confianza respecto al duelo del próximo sábado en Kansas City.

Suiza va a competir a Argentina por el pase a la semifinales

El entrenador suizo Murat Yakin analizó el presente de su próximo rival, Argentina, y dejó en claro que su equipo saldrá a competir de igual a igual por el pase a las semifinales del Mundial 2026.

“A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que son vulnerables. Es una oportunidad única. Trataremos de vencer al campeón” Murat Yakin, entrenador de Suiza

Suiza buscará eliminar a la selección de Argentina en el Mundial 2026 (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Suiza es capaz de frenar al campeón del mundo

Tras eliminar a Colombia, Suiza busca dejar sin selecciones latinas al Mundial 2026, aunque el reto es eliminar al campeón del mundo vigente, Argentina.

Pero Murat Yakin no teme al poder argentino y confía más en la calidad y mentalidad de la selección de Suiza.

“Somos capaces de frenar a los campeones del mundo. Tenemos las cualidades en la cancha. Es un sueño. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente” Murat Yakin, entrenador de Suiza

Al respecto, el defensa suizo Ricardo Rodríguez adoptó una postura mucho más cauta de cara al partido ante Argentina.

El jugador valoró la calidad individual de Argentina y lo calificó como un equipazo.